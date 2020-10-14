Сенатор: на улицах Минска происходит политический экстремизм

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минских улицах сегодня происходят уже не мирные протесты, а политический экстремизм. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Олег Дьяченко.

По мнению сенатора, радикализация протестных настроений была ожидаема, поскольку призывы к насильственному изменению государственного строя Беларуси прозвучали еще в мае. Шли они в основном из-за рубежа. Предполагалось достижение нужной цели исключительно через акты гражданского неповиновения, массовые уличные протесты с обязательным пролитием крови.

"В социальных сетях эта тема обсуждалась довольно часто. Оно и понятно. Вначале радикалы разрабатывают стратегию борьбы с государством в чатах, а затем выходят на улицы и площади белорусских городов: блокируют движение автотранспорта, нападают на сотрудников правоохранительных органов, осуществляют акты вандализма, совершают поджоги, угрожают физической расправой неугодным политикам и правоохранителям. То, что сегодня происходит на минских улицах, - это уже не мирные протесты. Это политический экстремизм. Мы видим, что в политические процессы включились анархисты и правые радикалы, а это создает прямую угрозу интересам национальной безопасности, - считает Олег Дьяченко. - Одно пока успокаивает: количество радикальных элементов, участвующих в ночных противоправных акциях, невелико. В одном из Telegram-каналов активисты с сожалением отмечали, что просмотрели информацию с призывом к массовым беспорядкам 800 тыс. человек, а на улицы столицы вышли не более полутора сотен "гуляющих", которые, как показала практика, не пользуются поддержкой абсолютного большинства нашего общества".-0-