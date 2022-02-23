Сенатор: наша молодежь отождествляет себя и свое будущее с Беларусью

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша молодежь отождествляет себя и свое будущее с Беларусью, заявил член Президиума Совета Республики Виктор Лискович во время финала республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Сегодня в Беларуси для молодежи созданы все условия для получения качественного образования, трудоустройства, создания семьи, наиболее полной реализации потенциала в интересах всего общества. Мотивированная, образованная, активная молодежь - это мощный стратегический ресурс развития любой страны. Современная молодежь демонстрирует высокий интеллект, стремление к новым открытиям, а главное - желание быть полезными своей родине. Молодые люди нацелены на созидание, говорят о развитии своих городов, районов и областей. И это прекрасно, что они отождествляют себя и свое будущее с будущим Республики Беларусь", - сказал Виктор Лискович.

По его словам, государство берет на себя обязательства обеспечить необходимые условия для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии страны.

В проекте изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь предусматривается ряд новых статей. Наряду с защитой интересов всех слоев населения большое значение уделяется молодежи. "Особое внимание обращает на себя ст.321, в которой говорится, что государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, создает необходимые условия для ее свободного и эффективного участия в общественной жизни, реализации потенциала молодежи в интересах всего общества, - отметил сенатор. - У современного поколения есть уникальная историческая возможность создать действительно народную Конституцию. Поэтому так важно, чтобы сегодняшние молодые люди приняли активное участие в главном событии страны - конституционном референдуме, отдали свой голос за стабильное общее будущее".-0-