Сенатор: нужно знать все страницы нашей истории, чтобы понимать, по какому пути идти дальше

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно знать все страницы нашей истории, чтобы понимать, по какому пути идти дальше. Такое мнение БЕЛТА высказал член Совета Республики Владимир Лукьянов.

"В Конституции предлагается прописать, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Возникает закономерный вопрос: нужно ли отражать очевидные вещи в Конституции? Беларусь столкнулась с попыткой переписывания истории еще в большей степени, чем другие бывшие страны СССР. Мы хотим защитить от этого нашу страну, потому что это защитит нашу историческую память", - сказал Владимир Лукьянов.

Сенатор подчеркнул: эта мера продолжает проводимую в стране политику. "14 мая 2021 года Александр Лукашенко подписал закон "О недопущении реабилитации нацизма". Нам нужно знать все страницы нашей истории, чтобы понимать, по какому пути необходимо идти и как не должно быть, - чтобы вместе продолжать строить нашу спокойную Беларусь", - отметил он.-0-