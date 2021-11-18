Сенатор о белорусской помощи беженцам: это наглядная демонстрация всему миру подлинного гуманизма

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, помогая беженцам на границе с Евросоюзом, демонстрирует всему миру подлинный гуманизм. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики Александр Карпицкий.

"Беларусь вновь оказалась под перекрестным огнем очередных упреков, не имея никакого отношения к той ситуации, которая сложилась в странах, разрушенных так называемыми демократами, жители которых бегут в Европу. Можно долго рассуждать, почему они отважились на такое "турне" к границам Европейского союза в преддверии зимних холодов. Сегодня каждый здравомыслящий человек, обладающей даже малой долей эмпатии и сострадания, понимает, как им важны и необходимы гуманитарная помощь и поддержка, оказываемые белорусской стороной", - отметил сенатор.

По его словам, то, что этот вопрос поднимается высшими должностными лицами страны, - "наглядная демонстрация всему миру подлинного гуманизма и цивилизации, о которой так любят говорить в странах-соседях и так быстро забывать на деле". -0-