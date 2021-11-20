Сенатор о помощи беженцам на границе: человечность, сострадание и великодушие - это по-белорусски

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечность, сострадание, великодушие - это по-белорусски. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Ирина Сачковская, говоря о помощи, которая оказывается белорусской стороной беженцам на границе.

"На протяжении почти двух недель внимание всех сознательных белорусов приковано к ситуации на белорусско-польской границе. Благодаря средствам массовой информации на нашей стороне мы имеем возможность следить за происходящим. Прежде всего хочется сказать, что до боли в сердце жаль людей. Женщины, маленькие дети, люди преклонного возраста находятся в тяжелых условиях. Вдобавок к этому было применение польскими силовиками водометов, светошумовых гранат, слезоточивого газа", - сказала сенатор.

По ее словам, это противоречит прежде всего общечеловеческим нормам этики и морали, не говоря уже о нарушении прав и свобод граждан. "Слова благодарности хочется сказать всем белорусам, кто по зову сердца принял участие в сборе и отправке гуманитарной помощи нуждающимся. Человечность, сострадание, великодушие - это по-белорусски", - резюмировала Ирина Сачковская.-0-