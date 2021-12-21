Сенатор о признаниях Эмиля Чечко: это настоящий крах репутации Польши

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это настоящий крах репутации Польши, заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Алла Смоляк, комментируя признания польского военнослужащего Эмиля Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси.

"Сигналы о том, что Польша следует принципам демократии только лишь на бумаге, только с высоких трибун и в виде лозунгов, были давно. Ситуация с беженцами это доказала, когда вместо помощи люди получили порцию водометных обстрелов при минусовой температуре. Когда детей и женщин польские силовики щедро "угостили" слезоточивым газом. Когда попавших на польскую территорию беженцев жестко задерживали с оружием, служебными собаками, спецсредствами. Когда поляки не пускали ни журналистов, ни волонтеров, ни медиков к мигрантам на границе. И вот очередной сигнал - военнослужащий Эмиль Чечко из-за несогласия с политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами просит политического убежища в Беларуси", - отметила сенатор.

По ее мнению, молодой человек не смог терпеть жестокость, не смог больше молчать, хотя, очевидно, прекрасно понимал неминуемость последствий, в том числе и для его семьи. "Он не смог смириться с тем, как цинично и кощунственно польские силовики отнимают у мигрантов самое ценное, что может быть, - жизнь. Признания Эмиля - это ярчайшее подтверждение лицемерной, бездушной и бездумной, жестокой политики Польши в отношении мигрантов. Слова военнослужащего вмиг сорвали маски с тех, кто под видом демократических ценностей прячет свои интересы, а под громкими лозунгами - реальные проблемы. Это настоящий крах репутации Польши", - резюмировала Алла Смоляк. -0-

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