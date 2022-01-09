Сенатор о социальной направленности Конституции: обеспечение достойного уровня и качества жизни белорусов

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый, кому не безразлична судьба страны, должен принять участие в обсуждении проекта Конституции. Об этом заявила БЕЛТА член Совета Республики Ирина Левкович.

"Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Наше общество вступило в фазу его всенародного обсуждения. На мой взгляд, каждый белорус должен понять и оценить главное: государство по-прежнему остается социально ориентированным. Основным приоритетом является человек, сохранение его здоровья, обеспечение достойного уровня и качества его жизни", - сказала Ирина Левкович.

По ее словам, очень важно, что проект не только предусматривает преемственность действующей Конституции, но и содержит ряд новелл. "Они касаются изменений политической и избирательной систем, статуса Всебелорусского народного собрания как новой формы реального народовластия. Каждый, кому не безразлична судьба страны, может и должен принять самое активное участие в обсуждении проекта Основного закона, определяющего основы политической, правовой и экономической систем государства на перспективу", - отметила сенатор.-0-