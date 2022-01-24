Сенатор: обновление Конституции обеспечит стабильность нашего экономического развития

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конференц-зале столичного Дома футбола прошла диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь с участием члена Совета Республики Дмитрия Баскова. По приглашению сенатора участие во встрече принял также депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. Об этом БЕЛТА сообщили в Федерации хоккея Республики Беларусь.

"Практически через месяц, 27 февраля, пройдет референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, в котором каждому из нас предстоит принять участие. Действующая редакция этого основополагающего документа сыграла значимую роль в развитии нашего молодого государства, но в условиях, когда идет в буквальном смысле борьба за выживание малых государств и народов, нам необходимо дополнить Конституцию нормами, обеспечивающими стабильность нашего экономического развития и сохранение сильного института власти", - отметил Дмитрий Басков.

Кроме того, Басков подчеркнул приоритетность в новом проекте Конституции идеи социального государства и сохранения социальной направленности государственной политики, на котором строятся белорусские современные ценности, а также воспитания традиционных семейных ценностей, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заботы государства о пожилых людях и людях с инвалидностью.

"Цитируя предлагаемые дополнения к ст.21 Конституции, каждый из нас должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства, чтобы сохранить мир над небом Беларуси и не дать возможность разрушить все то, что было создано за годы суверенитета, каким бы силам по ту сторону Атлантики не хотелось обратного", - добавил Дмитрий Басков.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк представил участникам встречи подробную презентацию об изменениях и дополнениях в Конституцию Республики Беларусь, выносимых на республиканский референдум 27 февраля, обратив особое внимание на важность сохранения исторической памяти и суверенитета страны, воспитания традиционных семейных ценностей и обеспечения социальной справедливости.-0-