Сенатор: обновленная Конституция и референдум демонстрируют зрелость белорусского общества

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция и референдум - показатель зрелости белорусского общества, заявила БЕЛТА член Совета Республики Татьяна Абель.

"Обновленная Конституция и референдум - это показатель зрелости белорусского общества. За годы независимости и суверенитета мы накопили определенный опыт как социальной, так и политической жизни. Где-то "набили шишки", а какие-то наши достижения следует брать как пример всем остальным демократическим странам мира, - сказала Татьяна Абель. - Беларусь, находясь на пересечении Востока и Запада, на всех исторических этапах имела свой уникальный опыт в вопросах народовластия и политического устройства. Сегодня мы верны своим традициям. В проекте Конституции Всебелорусское народное собрание предлагается сделать конституционным органом, своеобразным гарантом стабильности в нашей стране на любом этапе ее развития. При этом полномочия Президента и парламента будут перераспределены. Таким образом будут реализованы принципы классической демократии в совокупности с белорусскими традициями и современными реалиями".

Изменения коснутся и сохранения исторической памяти. "Ведь это тот фундамент, без которого невозможно построить свободное демократическое общество. В последнее время все чаще совершаются попытки разрушить этот фундамент, и наш долг перед будущими поколениями - сохранить для них правду о Великой Отечественной войне и преступлениях фашистов, - подчеркнула сенатор. - Семейные ценности также будут затронуты в обновленной Конституции. Любое государство можно разрушить без единого выстрела, если подменить у его граждан ценности и традиции на ложные, кажущиеся нормальными. И самое главное - в обновленной Конституции закрепят тот факт, что быть гражданином Республики Беларусь - это иметь незыблемые гарантии своих прав, но также это означает иметь определенный круг обязанностей. А значит долг каждого гражданина нашей страны - прийти на референдум и подтвердить свои намерения по построению и в дальнейшем свободного суверенного независимого государства".-0-

Депутат: обновленная Конституция будет работать на будущее страны и новых поколений