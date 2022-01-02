Сенатор: основной посыл всех изменений в Конституцию - социальная защита граждан

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной посыл всех изменений в Конституцию - социальная защита граждан и конституционного строя, наших взглядов, мыслей, дальнейшего поступательного развития, заявил БЕЛТА член Совета Республики Игорь Гедич.

"Мы сегодня на том этапе, когда мир находится на цивилизационном изломе, когда происходят кризисы в политической, экономической и нравственной сфере. Пришло время и нам пересмотреть Конституцию, по которой мы живем. Это естественно. Это как порядок, который мы периодически наводим в квартирах. Так и государство нуждается в обновлении Основного закона", - сказал Игорь Гедич.

По его словам, очень важно, что моменты, прописанные в проекте, основаны на наших нравственных ценностях. "Я считаю, каждый гражданин Республики Беларусь обязан очень скрупулезно и внимательно подойти к тем изменениям, которые предлагаются. Согласно социальному опросу, который проводился недавно, 63% наших граждан изъявили желание прийти на референдум, - отметил сенатор. - Думаю, очень важно принять решения, которые позволят нашей стране защитить себя в это непростое время, двигаться по восходящей. Мы все заинтересованы в том, чтобы наши семьи были счастливы, чтобы наше государство развивалось, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Основной посыл всех изменений - социальная защита граждан и защита нашего конституционного строя, наших взглядов, мыслей, дальнейшего поступательного развития".-0-