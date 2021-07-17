Сенатор: персонифицированный террор - новый этап цветной революции

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теперь идет новый этап цветной революции: ставка на физическое устранение людей, открыто защищающих суверенитет страны и имеющих влияние на общественность. Террор становится персонифицированным. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Екатерина Серафинович.

"Фильм-расследование ОНТ "20 ТЕРРОР 21" стоило бы посмотреть каждому жителю Беларуси. Это даст понимание происходящих событий и знание того, к чему готовили нашу страну организаторы белорусского майдана. Фильм документальный, в его основе факты. Вот они, истинные намерения организаторов протестов и участников радикальных маршей, деструктивных Telegram-чатов: поджоги, взрывы, убийства. У кого-то еще есть сомнения в том, что свержение законной власти в Беларуси - основная цель организаторов переворота и беглых лидеров оппозиции? А дальше все по накатанной: уничтожение промышленного и аграрного секторов экономики, аннулирование социальных льгот, повышение коммунальных тарифов", - уверена сенатор.

По ее словам, чтобы осуществить задуманное, необходимо заставить молчать журналистов, которые говорят правду о том, что происходит, и устранить правоохранителей, которые не позволяют разрушить страну.

"Убийство журналистов и сотрудников милиции - это так демократично, правда? Это вот такую демократию нам навязывают США и страны коллективного Запада? И мы, видя этот "демократический" беспредел, должны молчать, улыбаясь и соглашаясь, что так будет лучше для нас, белорусов? Залить страну кровью и лишить миллионы людей самого необходимого для жизни - это в "демократических" традициях называется "лучше"? Расправа с журналистами - особая тема. После августовских событий минувшего года на Гродненщине практически не осталось ни одного госСМИ, в адрес которого не поступало угроз, оскорблений. В экстремистских чатах сбрасывали списки журналистов, работающих в государственных изданиях, им угрожали расправой только за то, что они не поддержали протесты и высказывали свою точку зрения на происходящее. Такая же ситуация была и в других регионах страны. И ни одна так называемая правозащитная организация не сказала ни слова в защиту сотрудников белорусских массмедиа", - рассказала Екатерина Серафинович.

Она считает: "Теперь идет новый этап цветной революции: ставка на физическое устранение людей, открыто защищающих суверенитет страны и имеющих влияние на общественность. Террор становится персонифицированным".

"Однако на защите страны и ее граждан стоит силовой блок. Кроме того, патриотически настроенные граждане объединились, и у мятежников, их зарубежных кураторов нет ни одного шанса осуществить свои намерения в нашей чистой и мирной Беларуси. В стране голубых озер, вековых дубрав и просторных полей есть кому сказать правду и защитить ее", - подытожила сенатор.-0-