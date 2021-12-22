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22 декабря 2021, 09:40

Сенатор: по фактам, названным Эмилем Чечко, в Польше необходимо провести проверку

Эмиль Чечко. Скриншот из видео "Беларусь 1"
Эмиль Чечко. Скриншот из видео "Беларусь 1"

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По фактам, названным Эмилем Чечко, в Польше необходимо провести проверку. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Екатерина Серафинович.

"В минувшую пятницу появилась информация Госпогранкомитета о том, что польский военнослужащий перешел границу и попросил политического убежища в Беларуси. Польская сторона некоторое время молчала, потом пыталась отрицать факт побега военнослужащего, затем заявила о смерти жолнежа и в итоге признала свершившееся. И тут же началась массированная кампания по демонизации личности перебежчика: он и был задержан в алкогольном опьянении за рулем, и не исключена возможность употребления им наркотических средств, правда, без доказательств этого. Тут же "вспомнили" избиение молодым человеком собственной матери… Возникает закономерный вопрос, которым задаются в эти дни все здравомыслящие люди: что же такой неблагонадежный военнослужащий делал на границе? - отметила сенатор. - К слову, в интервью, которое Эмиль Чечко дал белорусскому ТВ, содержатся шокирующие факты об убийствах польскими силовиками беженцев и волонтеров. Не будем вдаваться в эти подробности, белорусской прокуратурой собраны пять томов уголовного дела о действиях Польши в отношении беженцев. Документы будут переданы в Европарламент, другие международные структуры. Думаю, и по фактам, названным Эмилем Чечко, нужно было бы провести проверку, хотя кто же ее проведет, если в свою приграничную зону поляки не пускают ни журналистов, ни Красный Крест, ни правозащитников, объявив чрезвычайное положение".

По словам Екатерины Серафинович, несмотря на всю закрытость, в инфопространстве ранее появлялись свидетельства о том, что один из польских военнослужащих покончил жизнь самоубийством, другой скончался от сердечного приступа. И вот новый факт - побег военнослужащего на белорусскую сторону.

"Можно искать причины этого поступка (сам военнослужащий объясняет его невозможностью мириться с тем, что происходит на польско-белорусской границе в отношении беженцев), можно пытаться достучаться до Евросоюза с призывами остановить безумие, происходящее в приграничной зоне с попустительства польских властей. Мне же интересно и другое: почему в Польше Эмиль Чечко объявлен дезертиром, в отношении него возбуждают уголовное дело, санкция которого предусматривает до десяти лет лишения свободы, а белорусов, которые предали родину, пытались устроить госпереворот и теперь призывают к санкциям против своей страны, польские власти называют героями "новой Беларуси". Почему так?! Политики западных стран, только заикнувшись о введении экономических санкций против своей страны, тут же лишаются своих полномочий и на их карьере ставится огромный крест, ну а белорусы, как известно, это другое…", - сказала сенатор.

Она напомнила, что бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Скипшак призвал расстрелять ушедшего в Беларусь солдата. "Десять лет тюрьмы, по его мнению, недостаточное наказание для дезертира. Ну а тех, кто дезертировал из Беларуси, польская власть продолжает публично содержать на европейские гранты, всячески подбадривать, создавать им имидж чуть ли не национальных героев. Лицемерие оно ведь такое, без морали, без принципов, и потому чудовищно. И тем, кто надевает маску двуличия, надо помнить библейские слова: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония", - подытожила Екатерина Серафинович. -0-

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