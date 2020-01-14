Сенатор пообещала разобраться с жалобой частного перевозчика на конкурентов-нелегалов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец сегодня во время личного приема граждан пообещала частному пассажироперевозчику из Могилева разобраться с его жалобой на действия конкурентов-нелегалов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время приема граждан

Житель Могилева, являясь частным перевозчиком пассажиров в регулярном междугороднем сообщении, пожаловался на действия нелегальных перевозчиков: нечестная конкуренция приводит к сокращению числа пассажиров и материальным потерям. "Нелегальные перевозчики перебивают пассажиров, в итоге те, кто честно работают, остаются в минусе", - констатировал он. В Могилевский горисполком и Транспортную инспекцию Министерства транспорта и коммуникаций заявитель уже обращался. Татьяна Рунец пообещала разобраться. Вопрос непростой, но очень важный, подчеркнула она. Этот случай не первый, подобные жалобы можно слышать регулярно.

Всего на прием пришли семь человек. Поднятые вопросы касались земельных отношений, услуг ЖКХ, жилищных споров и др. Так, жительница Воложина попросила помочь в решении непростой ситуации, связанной с выделением земельного участка под строительство. "В свое время женщина обратилась в сельсовет для замера и определения границ земельного участка, на котором планировала построить дом. Сейчас он готов к введению в эксплуатацию, однако выяснилось, что замеры границ участка были сделаны некорректно. Из-за технической ошибки, которую, к слову, признали проводившие замеры специалисты, теперь приходится обращаться в различные инстанции и искать выход из сложившейся ситуации", - пояснили суть вопроса в пресс-службе.

На прием к сенатору с просьбой урегулировать вопрос с оплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги пришла также минчанка, проживающая в социальной квартире. "На батареях установили непонятный счетчик, по нему выставляют счета к оплате. Помогите, пожалуйста, разобраться, по какому принципу определяется расход тепла и почему я должна оплачивать именно эти суммы", - попросила пенсионерка.

Отвечая на вопросы журналистов, Татьяна Рунец отметила, что каждое из поступивших сегодня обращений будет рассмотрено. "Приемы граждан очень важны: мы узнаем о тех проблемах, c которыми сталкиваются люди. Прежде всего будем обращаться в те органы, которые на местах не смогли их решить. Постараемся разобраться в каждой ситуации", - резюмировала председатель постоянной комиссии.-0-

Фото Сергея Шелега