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25 января 2022, 08:16

Сенатор: последнее слово в принятии обновленной Конституции остается за белорусским народом

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последнее слово в принятии обновленной Конституции остается за белорусским народом, заявил БЕЛТА член Совета Республики Олег Дьяченко.

"Республиканский референдум по вопросу изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь должен стать одним из важнейших общественно-политических событий 2022 года", - рассказал Олег Дьяченко.

Сенатор подчеркнул, что особый интерес в проекте Конституции вызвали нормы, закрепляющие социальные гарантии. "Поддержка семьи, ветеранов, инвалидов и пожилых людей, меры по сохранению культурных и духовных традиций, защите государственных символов и национального наследия, забота государства о подрастающем поколении - вот что волнует сегодня трудящихся. Благодаря народным инициативам усовершенствуется механизм управления государством, будут созданы дополнительные возможности для придания устойчивости политической системе нашей страны. Также очень важными являются конституционные новеллы, которые заблокируют любые попытки переписывания героического прошлого белорусского народа, в том числе истории Великой Отечественной войны", - добавил он.

Олег Дьяченко констатировал: люди четко понимают, что это делается "в их интересах и последнее слово в принятии изменений и дополнений Основного закона остается за народом Беларуси".-0-

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