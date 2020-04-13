Сенатор призвал на фоне фейков о коронавирусе доверять достоверным источникам

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) призывает доверять достоверным источникам информации о коронавирусе. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

По словам сенатора, главный источник достоверной информации - это официальные СМИ, рекомендации ВОЗ, сведения от специалистов и медицинских сотрудников в области эпидемиологии и вирусологии. "Конечно, врачи должны доводить до населения объективную информацию о сложившейся ситуации и откровенно говорить о необходимых средствах для качественного и успешного лечения", - считает Виктор Чайчиц.

В белорусском законодательстве пока не прописана отдельно ответственность за распространение фейков и слухов, но указана мера ответственности за клевету, оскорбления и сведения, порочащие честь и достоинство (ст.188, 189 УК). Согласно ст.4 закона "О средствах массовой информации", СМИ должны распространять достоверную, то есть соответствующую действительности, информацию, которая не противоречит законодательству республики. Нарушение законодательства о СМИ влечет уголовную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность.

С 8 августа 2018 года действуют предписания п.3.1 и 3.2 ст.22.9 КоАП, которая устанавливает ответственность за информацию, распространение которой запрещено. Это касается не только СМИ, но и владельцев интернет-ресурсов, не зарегистрированных в качестве сетевого издания.

Виктор Чайчиц не исключил, что при значительном росте некачественной, лживой, компрометирующей информации государство примет дополнительные меры по борьбе с фейками: сфера ответственности может расшириться, а наказание - усилиться.

Сенатор также отметил, что каждый гражданин в нынешних условиях может и должен проявить самодисциплину, ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью других граждан. Внутри семьи взрослые должны объяснить детям и пожилым гигиенические правила безопасности, а руководители предприятий - донести такие правила до сотрудников, потребовать их исполнения, предоставить при необходимости возможность удаленной работы.

"Помогая больным, больницам, Министерству здравоохранения, каждый гражданин помогает и себе, своим родным и близким", - отметил Виктор Чайчиц. Например, адвокаты БРКА по собственной инициативе активно участвуют в благотворительной акции по перечислению денежных средств Министерству здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.-0-