Сенатор: проект Конституции направлен на сохранение нашего историко-культурного и духовного наследия

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции направлен на сохранение нашего историко-культурного и духовного наследия, заявил БЕЛТА член Совета Республики Андрей Иванец.

"На протяжении более четверти века нормы Конституции Республики Беларусь определяют задачи и цели развития нашего общества и государства. За время действия Конституции страна достигла успехов в экономике, продовольственной безопасности, науке, социальной сфере, на международной арене появились новые партнеры и направления сотрудничества. Это предопределяет и внесение соответствующих изменений в Конституцию", - сказал Андрей Иванец.

По его словам, проект обновленной Конституции Республики Беларусь направлен на сохранение историко-культурного и духовного наследия, укрепление социальной политики, поддержку молодежи, совершенствование государственного управления в стране.

"Важный аспект - введение института Всебелорусского народного собрания, который выступит высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь", - отметил сенатор.

Андрей Иванец добавил, что в проекте Конституции заложены основы дальнейшего духовного, социально-экономического и политического развития нашего общества и государства.-0-