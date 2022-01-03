Сенатор: проект Конституции проникнут заботой о белорусском народе

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции проникнут заботой о благе белорусского народа, заявил БЕЛТА член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Олег Дьяченко.

"Проект предлагаемых изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь проникнут заботой о благе белорусского народа, о дальнейшем процветании и укреплении нашей Родины. Так, в преамбуле Основного закона изложены принципиальные положения, определяющие неотъемлемое право народа Беларуси на самоопределение, на сохранение национальной самобытности и суверенитета, многовековой истории развития белорусской государственности, культурных и духовных традиций, народовластия, независимости и процветания. В центре внимания - благополучие граждан, утверждение прав и свобод человека и гражданина, правового государства и социально справедливого общества", - отметил Олег Дьяченко.

По его словам, заинтересованное и деловое обсуждение проекта Конституции идет уже вторую неделю, причем не только на диалоговых площадках, в средствах массовой информации или в трудовых коллективах. "Действительно всенародное обсуждение развернулось сегодня в социальных сетях, где высказываются самые разные, зачастую полярные мнения о предлагаемых изменениях и дополнениях. Это еще одно убедительное свидетельство торжества идей белорусской демократии, - подчеркнул сенатор. - Наиболее ценные предложения, дополнения и поправки, полученные в ходе всенародного обсуждения и обогащающие важнейший документ нашей страны, будут обобщены и в дальнейшем найдут отражение в окончательном варианте проекта Конституции".-0-