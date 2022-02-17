Сенатор: решать, каким путем идти Беларуси дальше, должны все ее граждане

Фото из архива
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решать, каким путем идти Беларуси дальше, должны все ее граждане. Об этом БЕЛТА заявил член Совета Республики Владимир Матвеев.
"Конституция Республики Беларусь - это наш Основной закон. И решать, каким путем идти Беларуси дальше, должны все ее граждане. Ведь изменения, внесенные в Конституцию, затрагивают каждого", - сказал Владимир Матвеев.
Сенатор подчеркнул, что обновленный проект Конституции соответствует запросам современного общества. "Чтобы наше будущее было мирным, стабильным и благополучным, считаю, что всем необходимо прийти на участок для голосования и выразить свою гражданскую позицию. Чем больше людей примет участие в голосовании, тем весомее будет наше общее слово", - добавил он.-0-