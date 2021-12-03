Сенатор РФ: Беларусь и Россия всегда будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. События Великой Отечественной войны ценны для российского и белорусского народов, заявила журналистам российский сенатор Инна Святенко. Она приняла участие в открытии временной экспозиции "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию битвы за Москву, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта выставка - не взгляд в прошлое, это взгляд в будущее. И она действительно нужна для того, чтобы именно здесь встретились 4 поколения: от суворовцев, которые только начинают свои первые шаги служения Отечеству, до ветеранов, которые прошли войну и могут рассказать правду о войне. А не пытаться, как некоторые псевдоисторики, переписать те события, которые так ценны для российского и белорусского народов", - сказала Инна Святенко.

Сенатор отметила, что Беларусь и Россия будут дальше сохранять и отстаивать правду о Великой Отечественной войне, передавая ее из поколения в поколение.

"Уверена, что наши братские народы будут также вместе идти рядом и в одном направлении", - дополнила Инна Святенко.

Главная цель выставки - через призму человеческих судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины, роль битвы за Москву в истории Великой Отечественной войны и ее значение для всего фронта, актуальность событий под Москвой 1941-1942 годов для нынешнего и будущих поколений. Московская битва - одно из крупнейших сражений в истории мировых войн как по числу участников, так и по количеству военной техники и вооружения. Это пролог Победы, без которого нельзя понять и оценить ни наших жертв, ни наших достижений.

На выставке представлено около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства, постоянно находящихся в фондах Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы.

Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и Министерства культуры Беларуси. Работа временной экспозиции продлится с 4 декабря до 30 января 2022 года.-0-

Фото Оксаны Манчук