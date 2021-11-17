Сенатор: руководителям Польши придется держать ответ за фактический геноцид на границе

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководству Польши придется держать ответ за фактический геноцид беженцев на границе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Андрей Шишкин.

"Уже больше недели с тревогой и болью в сердце наблюдаю за событиями, происходящими на белорусской-польской границе. Честно говоря, то, что вытворяют поляки по отношению к беженцам, в том числе старикам, женщинам и детям, попросту не укладывается в голове. Презрев все нормы морали, этики и даже права человека, безусловным соблюдением которых так часто кичится коллективный Запад, поляки в буквальном смысле уничтожают ни в чем неповинных людей, - сказал сенатор. - Беженцев обрекают на жизнь в нечеловеческих условиях на нейтральной полосе, обливая в минусовую температуру из водометов, травя слезоточивым газом, забрасывая светошумовыми гранатами. Более того, против 3 тыс. человек, лишенных крова и средств к существованию, поляки стянули к погранпереходу целый корпус силовиков и даже танки! Господа, вы с кем воевать собрались - с безоружными стариками, женщинами и детьми?"

Андрей Шишкин не сомневается, что эти жестокие и бесчеловечные по своей сути действия станут еще одним несмываемым позорным пятном на истории польского государства, которое после всех этих преступных действий можно смело вычеркивать из списка цивилизованных стран. "И, поверьте, рано или поздно за фактический геноцид руководителям Польши придется держать ответ и перед законом, и перед своей совестью, если, конечно, она у них еще осталась", - отметил он.-0-