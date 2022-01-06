Сенатор: стабильность общественно-политического развития общества - приоритет проекта Конституции

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабильность общественно-политического и социально-экономического развития современного общества - главный приоритет Основного закона. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Совета Республики Елена Зябликова.

Сенатор подчеркнула: сегодня главная задача - проработать конституционные нормы, которые внесены в проект Конституции для всенародного обсуждения. "К сожалению, появились желающие диктовать, как нам жить, поэтому уверена, что открытость этого вопроса очень важна, - сказала Елена Зябликова. - В проект Конституции внесены изменения, отражающие текущий момент нашей жизни, а также позволяющие решать задачи долгосрочного порядка. Стабильность общественно-политического и социально-экономического развития современного общества, сохранение традиций и интересов белорусского народа - вот главные приоритеты Основного закона. Мы хотим быть уверенными в завтрашнем дне, наши дети должны расти в мирной стране. Я призываю всех подключиться к этой работе. Считаю, что диалог позволит более детально и глубоко рассмотреть предложенные поправки".

"Время стремительно движется вперед, условия, в которых мы живем и работаем, меняются, у нас появились новые возможности и потребности, поэтому очень своевременно мы пересматриваем и обновляем Конституцию. Этот документ определяет будущее страны и каждого из нас. Он отвечает на вопросы, как дальше мы будем жить и работать, какие будут гарантии, каким будет уровень социальной защиты и поддержки и в целом - каким путем будет развиваться наше государство", - добавила Елена Зябликова.-0-