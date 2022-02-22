Сенатор: участие в референдуме должно быть осознанным выбором каждого белоруса

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в референдуме должно быть осознанным выбором каждого белоруса, заявил БЕЛТА член Совета Республики Дмитрий Басков.

"Участие в референдуме должно быть осознанным выбором каждого белоруса. Для меня это прежде всего возможность принять участие в определении дальнейшей траектории развития нашей страны. Это особенно важно еще и потому, что я хочу быть уверенным в том, что моих детей ждет мирное будущее в устойчиво развивающейся стране, где с уважением относятся к опыту старших поколений и берегут память об их подвигах, где семейные ценности определяются не модными тенденциями, а моральными нормами, присущими нашему обществу", - рассказал Дмитрий Басков.

Сенатор добавил: "Именно поэтому я проголосую за предложенные изменения, ведь они помогут нам всем гордиться страной, в которой мы живем".-0-