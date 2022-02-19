Сенатор: участие в референдуме - это осознание всей ответственности за счастливое будущее наших детей

19 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Судьба нашей страны зависит в том числе от наших усилий в воспитании детей настоящими патриотами и гражданами Беларуси. Участием в референдуме мы должны показать, что взрослые осознают всю ответственность за счастливое будущее и мирное небо над головой наших детей. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального собрания Игорь Гедич.

Предлагаемые изменения Основного закона предусматривают сохранение традиционных ценностей, прежде всего семейных. И очень правильно, считает сенатор, что в ряде статей закреплены обязанности родителей в воспитании детей, заботе об их здоровье, развитии, уважении к законам, историческим и национальным традициям Беларуси.

"Недавно я предложил посмотреть своему 13-летнему сыну фильм "Иди и смотри" Элема Климова. А через неделю он сам попросил взять его с собой в деревню Шауличи, повторившую горькую судьбу Хатыни. В этом населенном пункте Волковысского района проживало 366 жителей, включая 120 детей, было 77 дворов. А сегодня ни на одной географической карте не найти названия этой белорусской деревни. На месте некогда богатого, красивого, ухоженного селения - мемориальный комплекс. Мне, как отцу, было приятно осознавать, что события той страшной войны, прокатившейся огненным смерчем по нашей земле, нашли отклик в сердце моего сына", - рассказал Игорь Гедич.

На этом маленьком примере абсолютно правильными и логичными являются положения статьи 54 проекта Конституции: "Сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь".

"И когда звучат призывы беглых политиков "ставить кресты", как никогда важно прийти на участки для голосования и высказать свое мнение. Ведь именно эта точка зрения ляжет в основу и будет определять направления развития нашего общества и политической системы в будущем", - резюмировал Игорь Гедич. -0-