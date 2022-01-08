Сенатор: в Беларуси экономика и государство функционируют в интересах всех, а не избранных

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси экономика и государство функционируют в интересах всех, а не избранных, заявил БЕЛТА член Совета Республики Александр Шишко.

"Я бы выделил в проекте Конституции вопрос перераспределения полномочий. По сути мы видим углубление принципа разделения властей, где Президент будет прежде всего отвечать за безопасность и соблюдение Конституции, а Совет Министров - обладать всей полнотой власти для принятия экономических решений. Это позволит сократить дистанцию принятия решений и повысить эффективность функционирования экономики", - сказал Александр Шишко.

Очень важный момент проекта Конституции - закрепление статуса Всебелорусского народного собрания как органа народовластия. "ВНС позволит нам детально обсуждать взаимоотношения между различными социальными слоями и социальными группами, вырабатывая тем самым баланс в обществе, баланс интересов различных социальных групп, фактически создавая в определенной степени политическую гармонию, обеспечивая сплочение белорусской нации. Беларусь сохраняет себя как социальное государство, поскольку и экономика, и государство функционируют в интересах всех, а не избранных", - подчеркнул сенатор.-0-