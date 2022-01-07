Сенатор: в проекте Конституции подчеркнута социальная ориентированность государства

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции подчеркнута социальная ориентированность государства, заявил БЕЛТА член Совета Республики Алексей Неверов.

"В проекте Конституции закреплены многие позиции, которые подчеркивают социальную ориентированность государства: это и помощь социально уязвимым категориям граждан, забота о семьях с детьми, развитие молодежи, подрастающего поколения - нашего будущего, а также сохранение памяти о героическом прошлом, сохранение исторической правды", - сказал Алексей Неверов.

Сенатор подчеркнул, что будущее страны зависит от нас самих. "Многое зависит от того, насколько правильно и точно каждый гражданин республики будет реализовывать положения нашего Основного закона, от того, как мы организуем свою жизнь в соответствии с положениями Конституции", - отметил он.-0-