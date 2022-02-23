Сенатор: в проекте Конституции структурировано изложены национальные интересы

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции структурировано изложены наши национальные интересы, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Я хочу подчеркнуть важность тех изменений и дополнений, которые вносятся в Основной закон. Формула национальных интересов важна и для внутреннего пользования, и для внешнеполитического. Национальный интерес - это наша национальная самобытность, социально ориентированное государство, социальная ответственность граждан. Не только государство создает условие, но и ответственность граждан. Тема мирного ядерного атома - это тоже наш интерес сегодня", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор подчеркнул, что в проекте Конституции структурировано изложены национальные интересы. "Фактически те ориентиры, на которые должны люди ориентироваться, извините за тавтологию, и в повседневной жизни, и в перспективе", - добавил он.-0-