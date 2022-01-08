Сенатор: в проекте Конституции заложены огромные возможности для развития общества

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции заложены огромные возможности для развития общества, заявил БЕЛТА член Совета Республики Олег Дьяченко.

"Действующая Конституция в целом правильно отражает закономерности общественного развития, интересы личности, общества и государства. Но с момента ее принятия минуло более четверти века. За это время существенно изменился окружающий мир. Изменилась структура нашей экономики, белорусского общества в целом. Выросло и вступило в жизнь целое поколение белорусов, родившихся в независимой и суверенной Беларуси. И на международной арене возникло много новых, принципиально важных явлений и процессов, - сказал Олег Дьяченко. - По периметру границ нашей миролюбивой республики образовалась "агрессивная дуга" из некогда дружественных нам стран, сегодня фактически находящихся под внешним управлением. В последнее время политические режимы на этих сопредельных территориях перешли от воинствующей риторики к провокациям, гибридной войне и масштабной поддержке политических экстремистов из числа ярых противников нашего строя и действующих в интересах западных геополитических гигантов. Поэтому условия, в которых мы все живем и работаем, значительно изменились и усложнились".

Ответом на эти современные вызовы стала по-настоящему всенародная кампания по выработке предложений в проект Основного закона нашей страны, который представлен на обсуждение народу Беларуси.

"В проекте изменений и дополнений Конституции учитываются новые явления и обстоятельства, которые отражают не только текущие реалии, но и позволяют решать задачи долговременного порядка. Предварительный анализ проекта показал, что в нем заложены огромные возможности для дальнейшего стабильного общественно-политического и социально-экономического развития современного общества и государства с учетом многовековых традиций, национальных ценностей и интересов белорусского народа", - подчеркнул сенатор.-0-