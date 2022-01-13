Сенатор: в проекте Конституции заложены преграды для манипулирования нашей политсистемой

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции заложены серьезные преграды для манипулирования нашей политической системой, заявил БЕЛТА член Совета Республики Александр Шишко.

"Во всех странах мира граждане хотят, чтобы политические партии и государственные учреждения представляли их взгляды и проявляли отзывчивость к их нуждам. Однако слишком часто партии представляют интересы жертвователей, предоставляющих им широкое финансирование. Многие богатые и влиятельные государства хотели бы использовать общественные организации и политические партии в других странах как орудие для продвижения своих интересов. А часто и для откровенного вмешательства в их внутренние дела", - сказал Александр Шишко.

По его словам, серия событий, произошедших в последнее время в нашей стране, предоставила достаточно доказательств того, что современные белорусские оппозиционные политики, заботясь о собственной репутации и рейтинге на Западе, отнюдь не беспокоятся об имидже нашей страны в глазах мирового сообщества. "Многие, не набрав достаточного количества голосов на выборах, поехали в Европу к своим финансовым спонсорам и фактическим руководителям и теперь проводят на Западе конференции, форумы, делают дискредитирующие заявления в адрес руководства страны и грозятся взять власть на следующих выборах, - отметил он. - Сегодня совершенно очевидно, что назрела настоятельная потребность усиления контроля над финансированием политической деятельности. Внесение изменений в Конституцию в части запрета на финансирование любой политической активности из-за рубежа создаст достаточно серьезные законодательные преграды для попыток манипулирования нашей политической системой со стороны организованной преступности. А все внутриполитические проблемы будем решать сами".-0-