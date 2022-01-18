Сенатор: в свете исторических событий крайне важно не допустить повторения войн

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свете исторических событий крайне важно не допустить повторения войн, заявил БЕЛТА член Совета Республики Олег Портник.

"Беларусь во все времена была мирной страной, и проект изменений и дополнений в Конституцию исключает военную агрессию в отношении других государств. В свете исторических событий крайне важно не допустить повторения войн, учитывая разрушительность современного оружия", - сказал Олег Портник.

По его словам, в условиях широкого распространения технических средств для доступа к личной информации и жизни граждан, в том числе в противоправных целях, является правильным включение в проект обновленной Конституции нормы о защите персональных данных и частной жизни. "Ведь право на невмешательство в частную жизнь является естественным правом каждого человека", - отметил сенатор.-0-