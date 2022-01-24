Сенатор Виктор Ананич принял участие в диалоговой площадке с активом Краснопольского района

В ходе рабочего визита в Могилевскую область заместитель Председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич принял участие в диалоговой площадке с руководителями и работниками трудовых коллективов Краснопольского района, председателями сельских исполкомов. На встрече с активом региона сенатор рассказал об основных изменениях и дополнениях в Основной закон Республики Беларусь.

Внесение изменений в Конституцию, по мнению Виктора Ананича, обусловлено объективной динамикой общественно-политических, внешнеэкономических и экономических процессов внутри страны.

В завершение выступления участники встречи активно задавали вопросы и участвовали в обсуждении. Например, представитель ветеранской организации района выступил с предложением не ограничивать власть президента двумя сроками.

Участники диалоговой площадки выступили за сохранение традиционных семейных ценностей, придерживаясь тем самым христианских ценностей. Важно, чтобы такой институт семьи, как брак, и в будущем понимался как союз женщины и мужчины.

В ходе встречи отдельное внимание участники обратили на ст.32 Конституции, которая обеспечивает развитие инициатив молодежи, если они направлены на развитие общества в целом. Здесь речь идет о создании условий для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития молодежи.

Например, первый секретарь районного комитета ОО "БРСМ" Мария Шайтуро поблагодарила государство за то внимание, что уделяется сегодня нашей молодежи. На местах также отмечают высокий уровень патриотического воспитания молодого поколения.

Собравшиеся участники диалоговой площадки единогласно выступили за сохранение исторической памяти и недопущение пересмотра итогов Второй мировой войны.

Представители местной власти и организаций района поддержали необходимость создания нового органа – Всебелорусское народное собрание, которое должно представлять все слои общества, в том числе трудовые коллективы.

В завершение мероприятия сенатор Виктор Ананич призвал участников встречи принять активное участие в обсуждении проекта Конституции. Каждое конструктивное предложение должно заслуживать внимания.

По его мнению, это гражданский долг каждого из нас прийти на референдум 27 февраля и вместе определить направление развития страны на многие годы вперед.