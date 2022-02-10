Сенатор Виктор Ананич: телефонные линии - это живая обратная связь с населением

Прямые телефонные линии дают возможность получить живую обратную связь с населением. Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Виктор Ананич по итогам проведения телефонной линии.

"Регулярный диалог в таком формате между людьми и органами власти позволяет держать руку на пульсе событий, происходящих на местах. Ведь в коммуникации с каждым обратившимся получаешь информацию о реальном положении дел в отдельно взятом регионе, понимаешь, чем живут люди", - отметил сенатор.

Сегодня Виктор Ананич ответил на вопросы населения. Во время проведения телефонной линии обратились жители Минска, Гомеля, Витебска и Бобруйска.

Граждан по направлению банковской деятельности интересовали вопросы, касающиеся предоставления кредита на условиях, отличных от действующих в банке, а также связанные с трудоустройством.

В ходе прямой телефонной линии жительница города Минска отметила, что осталась недовольна выполненным капремонтом жилого дома в одном из районов столицы.

На телефонную линию также обратился общественный деятель, параолимпиец-рекордсмен по плаванию Алексей Талай. Алексей Константинович выступил с инициативой о сотрудничестве с местным благотворительным фондом им. А.Талая.

Руководство Бобруйского райисполкома поблагодарило Беларусбанк за оказанную поддержку – накануне отделу образования, спорта и туризма были переданы семьдесят персональных компьютеров.

По мнению Виктора Ананича, в ходе проведения прямых телефонных линий важно максимально вникнуть во все проблемы населения. Каждая ситуация индивидуальна. Одна проблема решается с помощью компетентных специалистов, другая, возможно, с помощью внесения изменений в действующее законодательство. Сенатор убежден, что данный канал коммуникации с людьми действенный и дает свой эффект.