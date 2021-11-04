Сенатор: власти Беларуси открыты для диалога, готовы обсуждать миграционные и другие вопросы

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Беларуси открыты для диалога, готовы обсуждать миграционные и другие вопросы. Такое мнение БЕЛТА высказала член Совета Республики Екатерина Серафинович.

"Каждый день приходят новости из приграничья. И новости эти безрадостные. Мигранты из Ирака, Сирии, Афганистана в поисках лучшей жизни (обещанной им) стремятся любыми путями попасть на территорию ЕС, но в Литве, Польше встречают их совсем не хлебосольно. А среди мигрантов - женщины, в их числе беременные, многие с маленькими детьми. Им наравне со взрослыми приходится проходить недетские испытания жаждой, голодом, холодом. Отсутствие же медицинской помощи для некоторых мигрантов заканчивается трагически, - рассказала Екатерина Серафинович. - Можно долго говорить на эту тему, но за ее обсуждением, свидетельствующем о нарастании конфликта между приграничными государствами, теряется важное - судьба беженцев, которые уже пострадали в своих странах".

Сенатор подчеркнула: режим чрезвычайного положения, введенный польскими властями в приграничных зонах, делает доступ к терпящим бедствие людям практически невозможным. "А как же международные договоренности? А как же обещания и заверения создать условия для достойной жизни всем гражданам разоренных войнами стран? - отметила она. - Впрочем, сейчас уже звучат слова политиков, что, дескать, в странах, из которых бегут люди, нет войн и ничего их жизни не угрожает. Вы так думаете? Ну так найдите в сети историю афганской семьи, в которой родители продали девятилетнюю девочку 55-летнему соотечественнику, чтобы прокормить других детей. И таких историй много. И после этого благополучные политики будут говорить, что у беженцев нет условий, чтобы покидать свои страны?"

Екатерина Серафинович добавила: "Сейчас много разговоров о миграционном кризисе. На мой взгляд, прежде всего нужно говорить о кризисе человечности в человеке и кризисе в политике сопредельных с Беларусью государств. Приграничная атмосфера уже накалена, дело дошло и до провокаций, разрядить обстановку смогут не армия НАТО, не современное вооружение, а мирный диалог стран-соседок, поиск совместных конструктивных решений. Беларусь и ранее, и теперь, несмотря на абсурдные обвинения в свой адрес, открыта для диалога. Ее власти готовы обсуждать миграционные и другие вопросы".-0-