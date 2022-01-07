Сенатор: за событиями в Казахстане торчат уши зарубежных шпионско-диверсионных служб

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За событиями в Казахстане торчат уши зарубежных шпионско-диверсионных служб, заявил БЕЛТА член Совета Республики Олег Дьяченко.

"Кровавые события в Казахстане, организованные погромы и поджоги правительственных зданий, захват заложников, убийства военных очень рельефно демонстрируют применение технологий цветных революций. Очевидно, что за преступными действиями местных мятежников торчат уши зарубежных шпионско-диверсионных служб, которые пытаются расшатать общественно-политическую обстановку в этой ранее спокойной республике", - сказал Олег Дьяченко.

По его словам, апробированным в других странах универсальным средством здесь являются различные электронные ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет - Telegram-каналы, чаты, социальные сети. "С их помощью формируется общественное мнение, происходит манипулирование сознанием сотен тысяч людей в направлении, выгодном местным оппозиционным политическим силам и связанным с ними иностранным подстрекателям мятежа, - отметил сенатор. - Используя современные информационно-коммуникационные технологии, специалисты по тайным операциям и темные политические дельцы с максимальной точностью воздействуют на соответствующую аудиторию и, учитывая реакцию пользователей этих ресурсов, добиваются их полного подчинения своим интересам в целях создания еще одной горячей точки в этом стратегически важном регионе Евразии".

Олег Дьяченко выразил надежду, что здравый смысл в конечном счете возобладает "и большинство участников массовых беспорядков сумеет взглянуть на вещи более реально, прекратят насилие и сдадутся правоохранителям, а Казахстан сохранит гражданский мир, единство и территориальную целостность".-0-