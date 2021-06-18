Сенатор: западные соседи финансируют деструктивную деятельность и сводят к нулю многолетнее сотрудничество

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные страны-соседи финансируют явно деструктивную деятельность, направленную на то, чтобы разобщить нас, свести к нулю все, что достигнуто за долгие годы упорного труда и сотрудничества. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий.

Он отметил, что у наших медиков налажены тесные связи с такими же профессионалами в сфере здравоохранения Польши и Литвы.

"С коллегами из этих стран нас связывают не только деловые контакты в рамках международных проектов трансграничного сотрудничества (к слову сказать, успешных), но и крепкая дружба, выработанная годами. Честно признаться, не представляю, что должно произойти, чтобы эти связи и эта дружба канули в лету. Мы потратили немало денежных средств сторон для достижения впечатляющих результатов в реализации общих идей и планов для улучшения качества медицины в наших странах, постоянно на связи на общих конференциях, симпозиумах, да и в личных коммуникациях. Сегодня на стадии подготовки новые проекты, - рассказал сенатор. - И вдруг понимаешь, что те же страны идут на финансирование явно деструктивной деятельности, направленной на то, чтобы разобщить нас, свести к нулю все, что достигнуто за долгие годы упорного труда и сотрудничества".

По словам Александра Карпицкого, он общался на эту тему со своими коллегами. "Мы пришли к единодушному мнению: необходимо обратить внимание политических деятелей и законодательных органов на то, куда уходят средства государств-соседей. Может, пришло время спросить у наших народов, куда направить финансовые потоки - на финансирование белорусской оппозиции или дальнейшее развитие социальных проектов трансграничного сотрудничества", - подчеркнул сенатор.-0-