Сенатор: затянувшийся миграционный кризис на границе вызывает обеспокоенность

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затянувшийся миграционный кризис на границе вызывает обеспокоенность. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Алексей Кушнаренко.

"Затянувшийся миграционный кризис на границе, несомненно, вызывает обеспокоенность. Полностью поддерживая главу государства, считаю, что самое важное сейчас - не допустить эскалации конфликта", - сказал Алексей Кушнаренко.

Сенатор отметил, что эти люди, в том числе беременные женщины, дети, которые находятся на белорусско-польской границе, оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в помощи.

"Несмотря на политическое и экономическое давление, оказываемое извне, считаю необходимым и гуманным оказание белорусской стороной гуманитарной и медицинской помощи иностранным гражданам, которые попали в нашу страну на законных основаниях и не совершили никаких противоправных действий. Конечно, наступление холодов усугубляет ситуацию, но сегодня беженцам белорусская сторона оказывает максимальную гуманитарную поддержку, - добавил он. - Надеюсь, что всем сторонам в этой непростой ситуации удастся прийти к консенсусу".-0-