Сенатор: жители Казахстана стали жертвами очередного заговора Запада

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Казахстана стали жертвами очередного заговора Запада, заявил БЕЛТА член Совета Республики Сергей Анюховский.

"Еще совсем недавно своды Беларуси содрогались от попыток разделить государство и его граждан, устроить революцию в процветающей, мирной и свободолюбивой стране. Сообща пережили, сдюжили, вернулись на здоровые рельсы развития, стали забывать те события как страшный сон. Однако неудачная попытка переворота в Беларуси, как мы видим, не была единичным случаем: вот и в Казахстане мирные люди, такие же, как мы с вами, стали жертвами очередного заговора. На этот раз пострадал наш давний, надежный экономический и политический партнер, и ситуация развивается ровно тем же маршрутом: подогреваемые извне волнения, попытки свержения действующей и легитимной власти, нападки на сотрудников в погонах, применение оружия, лживая пропаганда в популярных мессенджерах, беспорядки на улицах и прочие волнения, через которые уже суждено было пройти Беларуси", - рассказал Сергей Анюховский.

Сенатор подчеркнул, путь революции - дорога в никуда, развал существующего, уничтожение того, что имеешь, полное экономическое опустошение. "Единственный выход - не поддаваться на провокации агрессоров и руководствоваться здравым смыслом".-0-