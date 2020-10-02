Сенаторы дали согласие на назначение Шведа на должность генерального прокурора

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики Национального собрания Беларуси дал согласие на назначение Андрея Шведа на должность генерального прокурора, передает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение сенаторы приняли единогласно.

Выступая перед сенаторами, госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик отметил, что при назначении Андрея Шведа на должность генерального прокурора главой государства был принят во внимание его предыдущий опыт работы и высокий профессионализм. Валерий Вакульчик выразил убежденность, что Андрей Швед сумеет придать новый импульс деятельности органов прокуратуры.-0-