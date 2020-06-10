Сенаторы избрали Тадеуша Вороновича судьей Конституционного суда

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики путем тайного голосования избрал Тадеуша Вороновича судьей Конституционного суда (КС) Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Тадеуш Воронович переизбран на новый срок в связи с истечением срока полномочий.

Кандидат юридических наук, он имеет высший квалификационный класс судьи. В судебной системе - с ноября 1981 года. Судьей Конституционного суда был избран в 2009 году.

"За время работы в Конституционном суде зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом в области права. Глубокие знания конституционного, гражданского права, судоустройства, гражданского и уголовного процессов, большой практический опыт работы в судебной системе позволяют ему успешно и результативно выполнять должностные обязанности", - отметил председатель КС Петр Миклашевич, представляя сенаторам кандидатуру Тадеуша Вороновича.

Петр Миклашевич

Конституционный суд формируется из 12 судей: шесть назначает Президент, шесть избирает Совет Республики.-0-

Фото Андрея Покумейко