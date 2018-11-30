Сенаторы одобрили поправки в Лесной кодекс об упрощении выдачи разрешений на рубку

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики сегодня на заседании одобрил поправки в Лесной кодекс. В числе новаций законопроекта - упрощение механизма выдачи разрешений на рубку леса. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый замминистра рассказал, что юридическим и физическим лицам в Беларуси будет проще получать участки для заготовки древесины. Сейчас для этого необходимо вносить изменения в лесоустроительный проект. После принятия поправок необходимость в этом отпадет. "Такие решения будут принимать сами лесхозы, чтобы население могло свободно заготавливать дрова в лесу. Эта процедура упростится", - отметил он. В Минлесхозе рассчитывают, что вопрос будет решаться за день-два. Упрощение выдачи разрешений позволит также лесхозам более оперативно ликвидировать последствия стихийных бедствий.

Важные новации касаются ремесленников. Им будет проще оформлять заготовку веток лещины и других кустарников для изготовления поделок. Заготовка таких лесных ресурсов в законопроекте отнесена к побочному лесопользованию.

Валентин Шатравко добавил, что поправки в Лесной кодекс предусматривают усиление ответственности арендаторов участков лесного фонда, если они заготавливают не весь объем древесины. "Эту ответственность предлагается усилить внесением платы таксовой стоимости за весь объем древесины, который предоставлен в аренду", - сказал он.

Всего в повестке сегодняшнего заседания Совета Республики восемь вопросов. Сенаторы одобрили поправки в некоторые законы по вопросам правовой охраны топологий интегральных микросхем. Парламентариям предстоит рассмотреть законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы о растительном мире, о безопасности генно-инженерной деятельности, ряд международных договоров.-0-