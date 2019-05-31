Сенаторы одобрили поправки в законы о вспомогательных репродуктивных технологиях и о трансплантации

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики сегодня на заседании одобрил поправки в законы о вспомогательных репродуктивных технологиях и о трансплантации, передает корреспондент БЕЛТА.

Новации сенаторам представил министр здравоохранения Валерий Малашко. Законопроект об изменении закона о вспомогательных репродуктивных технологиях он назвал прогрессивным. Поправки разработаны с учетом международной практики и обращений людей. Так, в проекте закона предлагается увеличить возрастной порог для доноров половых клеток и для суррогатных матерей. Женщинам, которым предстоят медицинские вмешательства, способные повлиять на детородную функцию, планируется предоставить право законсервировать яйцеклетки. Речь идет, например, о химиотерапии, лучевой терапии.

Директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Олег Руммо рассказал журналистам о поправках в закон о трансплантации органов и тканей человека. Планируется расширить пул живых родственных доноров. Сейчас в него входят близкие родственники - родители, дети, родные братья и сестры. К ним предлагается добавить двоюродных братьев, сестер и др. Планируется также узаконить перекрестную трансплантацию. Олег Руммо пояснил, что в Беларуси небольшие семьи, и потому найти абсолютно здоровых людей, которые готовы пожертвовать органы своим близким, достаточно сложно. Из-за этого количество трансплантаций от живых доноров в стране существенно ниже по сравнению с европейскими показателями. Менее 2% операций по трансплантации почки выполняется от живых доноров, отметил он.

В законопроекте уточнены вопросы, связанные с Единым регистром трансплантаций, также регламентированы вопросы международного сотрудничества в области обмена органами и тканями. Белорусские специалисты - активные члены мирового европейского трансплантационного сообщества, в частности организации Foedus. Стороны заинтересованы в обмене донорскими органами на взаимовыгодной и безвозмездной основе. Для этого нужно иметь четкую законодательную базу, подчеркнул Олег Руммо.

Совет Республики на заседании сегодня рассмотрел еще ряд вопросов, приняв к сведению декреты Президента о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией и об ужесточении антитабачного законодательства. Сенаторы ратифицировали также пакет международных соглашений.-0-