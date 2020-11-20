Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это фактически новая редакция закона о здравоохранении. Концептуально пересмотрены очень многие вещи, которые смогут реально улучшить доступность медицинской помощи и значительно совершенствовать ее качество. Аккредитация медицинских учреждений, создание межрегиональных центров в крупных городах или так называемых опорных больниц сможет приблизить к человеку специализированные виды медицинской помощи, которые выполняются в республиканских центрах. Прописываем вопросы развития университетской клиники. Пилотный проект реализуется в Гродненской области. Убежден, что этот проект положительно реализуется и будет распространен по всей стране", - рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

Кроме того, расширяются возможности дневного стационара. Теперь на уровне дневного стационара медикаменты за счет пациента уже приобретаться не будут.

"Это очень большая подвижка, благодаря которой без необходимости пациент не будет занимать более дорогостоящую стационарную койку, а все услуги получит на койке дневного пребывания. Также узаконен вопрос социального государственного заказа в медицине. Это те услуги, которые нужны пожилым, людям, которые имеют какие-то физические ограничения. Здесь мы сможем привлекать другие организации для оказания простых медицинских услуг, - отметил сенатор. - Мы сегодня говорим об электронном здравоохранении. Это очень важно не только для того, чтобы уменьшить бумажный документооборот, но и систематизирует работу врача, ускорит доступ к статистической, аналитической информации".

Виктор Лискович подчеркнул, что все новшества законопроекта нацелены на то, чтобы независимо от того, где проживает человек - в крупном городе или сельской местности, в любое время суток ему была оказана медицинская помощь на самом высоком уровне. "Помощь мы окажем. Но лучше, когда мы будем заниматься профилактикой, вести здоровый образ жизни, будем заботиться о себе и своих близких. Как в нынешних условиях, соблюдать дистанцирование, другие меры, которые рекомендованы Министерством здравоохранения. И тогда мы будем здоровы. А здоровый человек всегда принесет намного больше пользы стране. Поэтому беречь нужно здоровье, и закон этому способствует", - добавил он.

Что касается закона об оказании психологической помощи, то он приводится в соответствие с указом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Законопроект сенаторам представил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. По его словам, документ отвечает требованиям сегодняшнего дня, а также требованиям развития системы здравоохранения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.-0-