Сенаторы одобрили проект бюджета фонда соцзащиты населения на 2021 год

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили проект закона "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2021 год", передает корреспондент БЕЛТА.

"Бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2021 год сформирован с профицитом в размере Br333 млн по профессиональному пенсионному страхованию. Что такое профессиональное пенсионное страхование? Это подсистема пенсионной системы, которая предусматривает выход на досрочную пенсию отдельных категорий граждан, работающих в особых условиях труда", - рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

По ее словам, доходы сформированы в размере Br19,1 млрд с темпом роста 108,9%. "Основные доходы - это, конечно же, обязательные страховые взносы, которые занимают 89% доходной части. Конечно, на следующий год предусмотрены субвенции в размере Br1,6 млрд. Из них на сбалансированность бюджета - на выплату пенсий и пособий предусмотрено Br424 млн - это всего лишь 2,2% от доходной части", - подчеркнула министр.

На расходы бюджета предусмотрены Br18,8 млрд с темпом роста 108,4%. "Основное - это на пенсионное обеспечение - Br14,5 млрд на выплату трудовых пенсий. Пенсионируются у нас 2,5 млн человек - это почти 26% от численности населения, проживающих в Беларуси", - отметила Ирина Костевич.

На пособия запланировано Br3,7 млрд. "Из них на пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет - Br1,5 млрд. Таким образом, расходы на трудовые пенсии, по оценке, составят 9,2% от ВВП, на все виды пособий - 2,4% ВВП", - заключила министр.-0-