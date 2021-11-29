Сенаторы одобрили законопроект о дорожном движении

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О дорожном движении", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона нацелен на дальнейшее совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривает ряд нововведений, направленных на учет правоприменительной практики, а также реализацию положений иных актов законодательства.

Во время заседания

"В целом выстроен хороший законодательный проект по дорожному движению и Правилам дорожного движения. Изменения направлены на разрешение спорных вопросов правоприменения, повышение безопасности и эффективности дорожного движения, а в конечном итоге - упрощение жизни наших водителей", - подчеркнул председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

По его словам, принятие законопроекта позволит усовершенствовать организацию дорожного движения за счет определения баланса безопасности и эффективности дорожного движения, создать предпосылки для дальнейшего внедрения в стране интеллектуальных транспортных систем. "Для этого предусматривается ряд нововведений. В частности, упраздняется контроль за соблюдением порядка проведения государственного технического осмотра транспортных средств на диагностических станциях. Вводится автоматизированный учет выданных водительских медицинских справок по годности к управлению. Появляется возможность сдавать экзамены на право управления транспортным средством с автоматической трансмиссией. Будут выдаваться международные водительские удостоверения, которые предусмотрены Конвенцией о дорожном движении 1968 года. Закреплено право граждан России управлять транспортным средством на основании своего национального водительского удостоверения до истечения его срока действия, что будет способствовать дальнейшей реализации равных прав граждан Беларуси и России на территории Союзного государства", - рассказал сенатор.-0-