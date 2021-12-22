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22 декабря 2021, 12:51

Сенаторы одобрили законопроект о геноциде белорусского народа

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "О геноциде белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект разработан во исполнение поручения главы государства совместно с Генеральной прокуратурой для сохранения памяти о миллионах советских граждан, которые стали жертвами геноцида в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. При его разработке принимались во внимание государственные и общественные запросы на сохранение исторической памяти, лежащие в основе суверенитета и независимости белорусского государства.

"Законопроект направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей белорусского народа, установление действенных барьеров против попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, дачи справедливой оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в годы ВОВ и послевоенный период. Данный законопроект призван стать политическим, юридическим и моральным актом, направленным на защиту исторической памяти", - отметила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич.

Документом предлагается законодательно установить, что совершенные нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими формированиями в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период злодеяния, направленные на планомерное физическое уничтожение белорусского народа, являются геноцидом. Кроме того, вводится уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа.

Принятие законопроекта будет иметь важное политическое значение и станет отправной точкой для постановки вопроса о признании и осуждении геноцида белорусского народа на международном уровне.-0-

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законодательство заседания сессии Совет Республики
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