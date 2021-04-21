Сенаторы одобрили законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении Закона Беларуси "О массовых мероприятиях в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Изменения в закон о массовых мероприятиях продиктованы временем и правоприменительной практикой, - сказал министр внутренних дел Иван Кубраков. - В новом законопроекте упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти. Мы внесли изменения. На сегодняшний день в обязательном порядке должен быть разрешительный принцип, то есть заявительный. Почему это было сделано? Вторая половина 2020 года показала, что отдельные граждане Беларуси, а именно деструктивно настроенные силы, использовали эту норму для сбора граждан. Потом в определенный момент выводили людей на улицы. В ходе массовых беспорядков совершались преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие".

Министр подчеркнул, что при подготовке законопроекта изучался международный опыт, в том числе Российской Федерации.

Все массовые мероприятия смогут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. При этом местные исполнительные и распорядительные органы наделяются правом определять места, рекомендованные для их проведения. Запрещается освещение в средствах массовой информации, интернете или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды.

Кроме того, сегодня сенаторы также одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь". Документ также представил Иван Кубраков. -0-