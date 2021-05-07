Сенаторы одобрили законопроект о вопросах адвокатской деятельности

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Внесение изменений и дополнений в законодательство об адвокатуре обусловлено необходимостью совершенствования норм с учетом практики его применения, совершенствования организации деятельности адвокатского сообщества. Так, видится оправданным, чтобы стоимость юридической помощи адвоката зависела от сложности дела, объема выполняемых действий, а также качества юридической помощи. В связи с этим предлагается ст.4 закона об адвокатуре дополнить принципом соответствия оплаты юридической помощи ее объемам, сложности и качеству", - сказал министр юстиции Олег Слижевский.

По его словам, услуги адвоката ни в одной стране не являются дешевыми. "К нам порой поступают жалобы от граждан, что они оплатили за услуги адвокату, по их меркам, значительную сумму. У каждого эта сумма носит субъективный характер. Но основная проблема не в том, сколько стоит услуга, а насколько качественно эти адвокатские услуги были оказаны. Потому что бывают такие случаи, когда гонорар берется немалый, а отрабатывает адвокат очень поверхностно. В итоге клиент остается недоволен. Поэтому и вводится сейчас принцип соотносимости объема и качества адвокатских услуг размеру гонорара", - отметил министр.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец добавил, что многие вопросы наиболее остро зазвучали во второй половине 2020 года. "Некоторые адвокаты воспользовались своим правом на оказание юридической помощи посредством участия в деструктивной политической деятельности. То есть перешли границы правового оказания юридической помощи, тем самым нарушили конституционное право граждан на получение юридической помощи, занялись самопиаром, активной политической деятельностью и тем самым нанесли серьезный репутационный ущерб в первую очередь республиканской и областным коллегиям адвокатов", - подчеркнул он.

Согласно законопроекту государством будет усилен контроль за деятельностью адвокатов и качеством оказываемых ими услуг.-0-

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