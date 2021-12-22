Сенаторы одобрили законопроект по вопросам профилактики правонарушений

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона призван повысить эффективность профилактики домашнего насилия и уровень защищенности граждан от этого негативного явления. Предлагается внести изменения в законы "Об основах деятельности по профилактике правонарушений", "О социальном обслуживании", "Об оружии" и "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них".

"В соответствии с законопроектом в закон "Об основах деятельности по профилактике правонарушений" вносится ряд изменений в целях совершенствования правового регулирования профилактики домашнего насилия. В этой связи используемый в действующем законе термин "насилие в семье" изменяется термином "домашнее насилие", который предполагает расширение круга лиц, насилие в отношении которых будет рассматриваться, как домашнее, включая бывших супругов, граждан, имеющих общего ребенка, раздельно проживающих близких родственников и иных граждан, проживающих совместно", - сказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

Проектом закона также предусматривается дополнение основных принципов деятельности субъектов профилактики правонарушений, конкретизация порядка взаимодействия субъектов профилактики домашнего насилия и их функций, оптимизация деятельности по применению мер индивидуальной профилактики правонарушений; дополнение ее такой мерой, как коррекционная программа, и определением ее содержания.

Во время заседания

Предусматривается изменение порядка применения защитного предписания, определение порядка обработки сведений о фактах домашнего насилия, лишение граждан, подвергавшимся административному взысканию за совершение насильственных действий либо нарушение защитного предписания, права на приобретение оружия, включение в перечень оснований для изъятия оружия и боеприпасов у лица, являющегося их собственником, вынесение ему защитного предписания.

По словам министра, подготовке законопроекта предшествовала длительная научная и исследовательская деятельность, системная работа на местах для изучения наилучших практик по предупреждению домашнего насилия. "Серьезное внимание было также уделено изучению и анализу зарубежного опыта", - отметил он.

"Основная цель законопроекта - совершенствование правового регулирования профилактики домашнего насилия, - добавил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. - Данный законопроект нужен нашему обществу и государству. Он будет способствовать противодействию такому негативному социальному явлению, как домашнее насилие".-0-

Фото Андрея Покумейко