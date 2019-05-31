Сенаторы поддержали декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики сегодня на заседании поддержали декрет №3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией", сенаторы приняли его к сведению, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов отметил, что декрет - это важный шаг в борьбе с коррупцией, ключевое звено в системе антикоррупционного законодательства.
В свою очередь генеральный прокурор Александр Конюк, представляя сенаторам декрет, подчеркнул, что борьба с коррупцией на всех уровнях должна быть решительной и бескомпромиссной. Ежегодно в Беларуси фиксируется около 2 тыс. коррупционных преступлений, к ответственности привлекается около тысячи должностных лиц. Распространены факты взяточничества, должностных хищений, злоупотребления властью и превышение служебных полномочий.
Генпрокурор напомнил, что декрет издан для усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений, в соответствии с ним лица, осужденные за совершение таковых, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.
Кроме того, сегодня сенаторы приняли к сведению декрет №2, которым ужесточается антитабачное законодательство в Беларуси. Основной целью документа является последовательное ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака. Это в свою очередь будет способствовать предотвращению негативного влияния курения на состояние здоровья настоящего и будущих поколений, а также создаст условия для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления (курения) табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака.-0-
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