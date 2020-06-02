Сенаторы практикуют различные формы работы с обращениями граждан, в том числе с выездом на места

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики практикуют различные формы работы с обращениями граждан, в том числе с выездом на места. Сегодня заместитель председателя верхней палаты парламента Анатолий Исаченко побывал в Борисове, сообщает БЕЛТА.

Для сенаторов подобные командировки - нормальная практика. "Бывают ситуации, когда понимаешь, что надо выехать на место и разобраться", - пояснил вице-спикер. Обращение жительницы Борисова как раз из таких. Со своим вопросом она позвонила на прямую телефонную линию председателя Совета Республики Натальи Кочановой, рассказала, что построила топочную, но немного вышла за границы земельного участка и теперь не может узаконить постройку.

"Женщина изложила свою точку зрения. Мы получили документы со стороны Борисовского исполкома. Надо было выехать на место и посмотреть, что и как можно сделать, чтобы помочь, - сказал Анатолий Исаченко. - В ситуации разобрались. Во всяком случае, алгоритм действий найден, были приняты соответствующие решения. Думаю, что вопрос будет решен".

Он добавил, что земельные вопросы, как правило, в числе самых сложных и запутанных, поскольку имеют давнюю историю. При их решении важно, чтобы все заинтересованные стороны были настроены найти компромисс. Собственно, в Борисове именно так и сложилось.

Члены Совета Республики регулярно проводят личные приемы граждан, прямые телефонные линии. В пятницу, 5 июня, вице-спикер отправится в Березино. "Если у людей будут вопросы, которые нужно будет обсудить непосредственно на месте, то можно будет проехать и посмотреть. Это тоже практикуется", - отметил Анатолий Исаченко.-0-