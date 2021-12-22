Сенаторы ратифицировали соглашение о совместном подразделении гуманитарного разминирования ВС СНГ

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва ратифицировали соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Законопроект подготовлен Министерством обороны для выражения согласия Беларуси на обязательность для нее соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников СНГ", - сказал министр обороны Виктор Хренин.

Соглашением определяется порядок формирования, применения и завершения деятельности совместного подразделения, скоординированного выполнения задач гуманитарного разминирования в соответствии с обращениями государств - участников СНГ, а также привлечения совместного подразделения в случае реализации международных программ, проектов и операций по гуманитарному разминированию на территориях третьих государств, запрашивающих эту помощь через международные организации и органы СНГ.

В соответствии с ч.3 ст.3 соглашения уполномоченным органом, на который возлагается реализация соглашения, определяется Министерство обороны.

"Принятие этого законопроекта расширит возможности Беларуси принимать участие в миротворческой деятельности ООН и ОДКБ, повысит международный авторитет Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также будет способствовать совершенствованию уровня профессиональной подготовки личного состава инженерных подразделений", - добавил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.-0-